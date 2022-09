ISW: Украинские войска взяли под контроль всю северо-восточную часть Харьковской области (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 12 на 13 сентября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, Харьковский областной отряд украинского спецназа полка «Азов» заявил, что украинские войска взяли под контроль всю северо-восточную часть Харьковской области на линии Веселое-Волчанск.

Выводы института:

12 сентября украинские силы продолжают закреплять свои позиции на востоке Харьковской области.

Российские источники утверждают, что фронт в основном стабилизировался на реке Оскол, которая протекает к западу от границы Харьковско-Луганской области.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) объявило о восстановлении второй резервной линии электропередачи к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Украинские силы продолжают наносить удары по российским военным объектам и позициям в Херсонской области.

Взятие Украиной Изюма, вероятно, ухудшило способность российских войск наносить артиллерийские удары по трассе Изюм-Славянск.