В России суд конфисковал шесть московских квартир Гульнары Каримовой

CentralAsia (UZ) - Российский суд конфисковал шесть московских квартир старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой, передает ТАСС.

Замминистра юстиции Узбекистана Музраф Икрамов уточнил, что Россия и Узбекистан поровну поделят доходы от продажи конфискованных судом квартир Каримовой, процесс их реализации продолжается.

В 2020 году Министерство юстиции Узбекистана сообщило, что совместно с Генпрокуратурой занимается возвратом "преступно нажитых активов" Каримовой на сумму 1,3 млрд долларов. По данным ведомства, в России на счетах дочери бывшего президента Узбекистана хранятся 6 млн долларов, также она владеет пентхаусом в жилом комплексе «Камелот» в Москве, особняком в массиве «Рублевка» и восемью квартирами. Кроме того, ей принадлежит гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок в Ялте общей стоимостью более 2 млн долларов.

Ранее стало известно, что для возврата активов, конфискованных в рамках уголовного дела в отношении Гульнары Каримовой, Швейцария и Узбекистан создадут Многосторонний трастовый фонд ООН. В настоящее время к возврату готовы около $131 млн – это деньги, которые с 2012 года остаются на счетах Каримовой в швейцарских банках.

Против Гульнары Каримовой в Узбекистане в 2013 году завели два уголовных дела по обвинениям в хищении и уклонении от уплаты налогов. В 2015 году по первому делу она получила пять лет ограничения свободы, в 2017 году по второму делу ее приговорили к 10 годам заключения. Позже наказание было заменено на пятилетнее ограничение свободы.

В марте 2020 года Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил ее к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы. Каримова была признана виновной в заговоре, вымогательстве, растрате и грабеже, отмывании денег и других преступлениях. С весны 2019 года она отбывает наказание в женской колонии №21 в Зангиатинском районе Ташкентской области.

Дела в Узбекистане на Гульнару Каримову были заведены после того, как она стала фигурантом аналогичных уголовных дел о коррупции и отмывании средств в США и нескольких странах Европы. По утверждению следствия, Каримова получила около 1 миллиарда долларов взяток от телекоммуникационных и других компаний (в основном иностранных: МТС, «Вымпелком», ING, Telia Sonera) в обмен на выдачу лицензий на мобильную связь в Узбекистане. Позже она и ее приближенные вывели эти деньги за рубеж через офшорные компании и купили на них более десятка вилл и других объектов недвижимости.