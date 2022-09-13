В России за сутки выявили 44 тыс. случаев COVID

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CentralAsia (CA) - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил более 44 тысяч случаев, что почти на 2,5 тысячи случаев меньше, чем днем ранее, скончался 101 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

«В РФ выявлено 44 045 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 4 663 человека и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 152,3%», - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 79 субъектах РФ, снижение - в шести регионах, уточнили в оперштабе. Накануне штаб сообщал о госпитализации 1 848 человек.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 46 488 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 2 443. Количество госпитализированных за сутки держится примерно на том же уровне, что и в марте, когда регистрировалось схожее число выявленных случаев.

Смертность от COVID-19 в сентябре также значительно ниже, чем в марте; в тот период фиксировалось более 500-600 скончавшихся за сутки, за минувшие сутки умер 101 человек, накануне сообщалось о 81 умершем.

«Выздоровели за сутки 48 187 человек, или на 35,1% больше в сравнении с 12 сентября», - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 20 157 143 случаев заражения коронавирусом, 385 530 умерших и 19 144 853 выздоровевших.