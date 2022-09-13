В Казахстане запретят повторно пересматривать президентские сроки

CentralAsia (KZ) - Власти Казахстана намерены закрепить запрет на изменение нормы президентских сроков в будущем, сообщил заместитель руководителя администрации президента страны Ержан Жиенбаев. Запрет будет вписан в законопроект, предложенный ранее главой государства Касым-Жомартом Токаевым, об изменении срока полномочий президента на семь лет без права переизбрания.

«В законопроекте также предусмотрено положение о том, что вводимые нормы о семилетнем сроке полномочий президента и возможности быть избранным не более одного раза впоследствии не могут быть изменены»,— написал Ержан Жиенбаев в комментарии, опубликованном на сайте администрации президента.

Жиенбаев уточнил, что новая норма президентского срока будет применяться к людям, которые будут избраны после вступления в силу соответствующей поправки к конституции.

Также депутатами мажилиса парламента предложено ускорить внесение соответствующих поправок.

«По их мнению, обновлённые нормы целесообразно принять до президентских выборов, так как в ином случае могут возникнуть юридические условия, позволяющие лицу, избранному президентом осенью текущего года по положениям действующей редакции Конституции, повторно баллотироваться уже на семилетний срок», — сообщил Ержан Жиенбаев.

Согласно действующему законодательству Казахстана, президент избирается на пять лет. Один и тот же человек не может быть избран более двух раз подряд. Очередные выборы президента должны были состояться в 2024 году.

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