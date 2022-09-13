В Швейцарии конфисковали активы Гульнары Каримовой на $336 млн, - Минюст Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Сумма активов Гульнары Каримовой в Швейцарии, подлежащая взысканию и возврату в Узбекистан, оценивается в $686 млн, сообщили в Минюсте Узбекистана. Страны уже договорились о возврате $131 млн и ведут переговоры по $205 млн. Возврат ещё $350 млн зависит от решения суда. Об этом сообщили 13 сентября на пресс-конференции Министерства юстиции РУз.

Заместитель министра юстиции Музраф Икрамов сообщил, что Швейцарский федеральный суд изъял почти $131 млн (1,4 трлн сумов) и что уже подписан документ о механизмах возврата этих денег в Узбекистан.

Суд также конфисковал почти $205 млн (2,2 трлн сумов), сейчас ведутся переговоры о возврате этих денег.

Кроме того, в швейцарском суде рассматривается дело об изъятии ещё $350 млн (3,8 трлн сумов), относящихся к организованной преступной группе во главе с Гульнарой Каримовой, заявил он.

В июле апелляционная инстанция суда в Швейцарии частично удовлетворила жалобу адвокатов Гульнары Каримовой по обвинению в получении взяток. Это судебное решение может помочь ей вернуть $303 млн из замороженных средств.

Музраф Икрамов отметил, что Минюст работает с правоохранительные органами Швейцарии по этому делу. «Суд ещё не завершился. Они говорят о победе и других вещах, но суд ещё продолжается», - сказал он.

Ожидается, что возвращенные средства будут направлены на финансирование проектов в социальной сфере в основном на развитие здравоохранения и образования.