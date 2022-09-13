Пашинян назвал число погибших армянских военных в результате конфликта с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Н.Пашинян

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе боестолкновений в ночь на 13 сентября на армянско-азербайджанской границе погибло 49 армянских военнослужащих, и эта цифра не окончательная, передает News.am.

«На данный момент со стороны Министерства обороны Армении уточнено 49 погибших военнослужащих. Но это не окончательная цифра, и информация нуждается в уточнении»,— сказал он.

Пашинян сообщил, что интенсивность атак со стороны Азербайджана снизилась, но «на одном-двух направлениях атаки Азербайджана продолжаются». Пашинян добавил, что Азербайджан атаковал границы Армении в семи направлениях. «В полночь Азербайджан атаковал в четырех направлениях, потом добавилось еще два-три направления»,— сказал он.

По его словам, сейчас проходит заседание постоянного совета ОДКБ по ситуации на границе Армении и Азербайджана на основании обращения Армении.

ОДКБ в соответствии со ст. 4 Договора о коллективной безопасности может оказывать военную помощь, если «одно из государств-участников подвергнется агрессии (вооруженному нападению, угрожающему безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету)». По этой причине ОДКБ направляло «миротворческую миссию» в Казахстан во время январских беспорядков.

Накануне, в ночь на 13 сентября, обострился конфликт Армении и Азербайджана. Между войсками двух стран произошли боестолкновения на границе. Обе стороны сообщали о погибших. Пашинян ночью созвонился с президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Армения обратилась за помощью к России, ОДКБ и СБ ООН. По данным азербайджанского агентства Trend, Баку и Ереван договорились о прекращении огня сегодня с 9:00 по местному времени.