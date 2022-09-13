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Умер французский режиссер Жан-Люк Годар

CentralAsia (CA) -  Франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар умер в возрасте 91 года, сообщает во вторник издание Liberation.

О причинах смерти режиссера не сообщается.

Годар родился 3 декабря 1930 года. Он стоял у истоков французской новой волны.

  • Французская новая волна — направление в кинематографе Франции конца 1950-х и 1960-х годов. Одним из его главных отличий от преобладавших тогда коммерческих фильмов был отказ от устоявшегося и уже исчерпавшего себя стиля съёмки и от предсказуемости повествования.

Дебютным полнометражным фильмом Годара была картина «На последнем дыхании», главную роль в которой сыграл Жан-Поль Бельмондо. Вышедший на экранах Франции 16 марта 1960 года, фильм назвали манифестом новой волны.

Среди других его наиболее известных фильмов - «Маленький солдат», «Презрение», «Альфавиль», «Безумный Пьеро».

Всего режиссер снял более 70 картин. Последний из его фильмов - «Книга образов» - вышел в 2018 году.

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