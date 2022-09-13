экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Китай намерен увеличить торговлю с Узбекистаном до $10 млрд в год

CentralAsia (UZ) -  Китай, один из крупнейших торговых партнеров Узбекистана, планирует увеличить объем товарооборота до 10 миллиардов долларов в год. Об этом сообщил глава Китая Си Цзиньпин в статье, посвященной развитию отношений между двумя странами.

В статье, опубликованной в местных изданиях в Узбекистане, Си Цзиньпин отмечает, что торговый оборот между двумя странами превысил 8 миллиардов долларов в 2021 году, и в первой половине этого года достиг 5 миллиардов долларов. В статье указывается, что Узбекистан и Китай тесно сотрудничают в рамках «Один путь - один путь» и других проектах.

«Все четыре нитки газопровода «Китай-Центральная Азия» проходят через территорию Узбекистана. Сдан в эксплуатацию самый протяженный в Центральной Азии железнодорожный туннель через перевал Камчик. Непрерывно раскрывается пропускной потенциал автомобильного коридора «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» и железной дороги «Китай-Казахстан-Узбекистан», - говорится в статье.

Ранее сообщалось, что лидер Китая Си Цзиньпин посетит Узбекистан с государственным визитом 14-16 сентября, а также примет участие в саммите ШОС в Самарканде.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Душанбе открылся крупный спортивный комплекс стоимостью около $3 млн
  • Еврокомиссия введет «лимит дохода» для энергостанций в Европе
  • В Монголии за сутки выявлено 67 новых случаев заражения COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com