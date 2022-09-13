Китай намерен увеличить торговлю с Узбекистаном до $10 млрд в год

CentralAsia (UZ) - Китай, один из крупнейших торговых партнеров Узбекистана, планирует увеличить объем товарооборота до 10 миллиардов долларов в год. Об этом сообщил глава Китая Си Цзиньпин в статье, посвященной развитию отношений между двумя странами.

В статье, опубликованной в местных изданиях в Узбекистане, Си Цзиньпин отмечает, что торговый оборот между двумя странами превысил 8 миллиардов долларов в 2021 году, и в первой половине этого года достиг 5 миллиардов долларов. В статье указывается, что Узбекистан и Китай тесно сотрудничают в рамках «Один путь - один путь» и других проектах.

«Все четыре нитки газопровода «Китай-Центральная Азия» проходят через территорию Узбекистана. Сдан в эксплуатацию самый протяженный в Центральной Азии железнодорожный туннель через перевал Камчик. Непрерывно раскрывается пропускной потенциал автомобильного коридора «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» и железной дороги «Китай-Казахстан-Узбекистан», - говорится в статье.

Ранее сообщалось, что лидер Китая Си Цзиньпин посетит Узбекистан с государственным визитом 14-16 сентября, а также примет участие в саммите ШОС в Самарканде.