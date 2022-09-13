Ереван и Баку достигли перемирия благодаря России, - Совфед

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CentralAsia (CA) - Перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД, по обострению на границе этих двух стран предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.

«Резкое обострение (на границе Армении и Азербайджана) произошло вчера вечером, поэтому в вечернее и ночное время шла интенсивная работа, в том числе МИД РФ», - сказал политик.

Он напомнил, что состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Смысл в том, чтобы обострение прекратить, наладить нормальную атмосферу в погранзоне, и в результате удалось добиться, что к 9.00 сегодня было объявлено перемирие», - сказал Карасин.

По его словам, ситуацию удалось перевести в относительно спокойное, мирное русло, «впереди будет большая работа», потому что Пашинян обратился в ОДКБ.