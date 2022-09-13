Делегация из Тайваня прибыла с визитом в Вашингтон

CentralAsia (CA) - Пятеро членов Законодательного Тайваня прибыли в Вашингтон с официальным визитом. Они проведут закрытые встречи с членами Конгресса США и с американскими чиновниками, которые занимаются вопросами, связанными с Тайванем, сообщает Центральное информационное агентство острова.

Делегация должна вернуться на Тайвань вечером 17 сентября.

В состав делегации вошли четыре члена тайваньской оппозиционной партии Гоминьдан и один член правящей Демократической прогрессивной партии. Еще два депутата должны будут прибыть позже, точные сроки неизвестны. Об этом рассказал замглавы Собрания по развитию тайваньско-американских отношений Законодательного юаня (парламента) Чарльз Чэнь. Он уточнил, что это первый визит с момента основания собрания в 2020 году, и поездка направлена на укрепление отношений между Тайбэем и Вашингтоном.

2 августа Тайвань посетила спикер Конгресса США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров своей территорией, в ответ провел поблизости крупные военные учения, ввел санкции против Пелоси и ее родственников, а также приостановил сотрудничество с США по ряду направлений. По данным Politico, администрация США планирует попросить Конгресс одобрить продажу Тайваню оружия на сумму $1,1 млрд.