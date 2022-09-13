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В Казахстане срок полномочий судей Конституционного суда будет больше президентского
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Заместитель руководителя Администрации президента Казахстан Ержан Жиенбаев прокомментировал поправки в Конституцию, передает Акорда.

По его словам, в связи с установлением семилетнего срока полномочий президента законопроектом предложено также увеличить сроки пребывания в должности судей Конституционного Суда с шести до восьми лет, исключив возможность повторного назначения.

«В большинстве государств мира срок полномочий судей Конституционного суда превышает сроки полномочий лиц, их назначающих, - президента и депутатов парламента. Срок полномочий судей Конституционного суда является базовой гарантией их независимости от влияния различных политических сил.

Конституционный суд начнет действовать с 1 января 2023 года, и важно уже сейчас принять решение об увеличении срока полномочий его судей. В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Конституции законопроект направлен в Конституционный совет для дачи заключения о соответствии поправок в Конституцию требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Конституции», - заключил Ержан Жиенбае.

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