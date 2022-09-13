В Узбекистане обнародовали список стран, где имеется имущество Гульнары Каримовой

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане обнародовали список стран, где имеется имущество Гульнары Каримовой на общую сумму свыше 1,3 миллиарда долларов.

Власти Узбекистана опубликовали список стран, где имеется имущество Гульнары Каримовой. Это недвижимость, золото и наличные на общую сумму свыше 1,3 миллиарда долларов. В настоящее время продолжается работа по возвращению этих средств на родину.

Ранее сообщалось, что в Москве суд конфисковал шесть квартир, принадлежащих Каримовой. В ноябре 2021 года Мосгорсуд вынес решение о передаче этого имущества Узбекистану.

В настоящее время идет процесс реализации этих объектов недвижимости.

Бельгия

В Бельгии также находятся активы, принадлежащие организованной преступной группировке Гульнары Каримовой. Для их возвращения налажено сотрудничество между официальными организациями Узбекистана и правоохранительными органами Бельгии.

Поскольку процесс расследования в Бельгии не завершен, раскрыть информацию об этих активах пока не представляется возможным. Оценочно здесь находятся активы на 240 миллионов долларов.

Великобритания

Судьба средств в размере 10 миллионов фунтов стерлингов и трех объектов недвижимости (замок Gorse Hill и две квартиры в Лондоне), принадлежащих Гульнаре Каримовой и ее партнерам в Великобритании, находится на рассмотрении в Высоком суде Лондона.

Латвия

Активы в Латвии включают 15 миллионов долларов наличными, 850 унций (26 кг) золота в виде специальных сертификатов, а также культурно-развлекательный комплекс в Риге.

Судебные решения, вынесенные в Узбекистане в 2018 году о конфискации активов, находящихся в Латвии, были признаны латвийскими судебными органами. Однако, при возврате вышеуказанных активов наблюдаются некоторые сложности. Несмотря на это, работа по их возврату продолжается.

США

В США активы Гульнары Каримовой оцениваются на 60 миллионов долларов.

Франция

В результате реализации в 2020 и 2021 годах недвижимого имущества (2 особняка недалеко от Парижа), принадлежащего членам ОПГ в том числе Гульнаре Каримовой, в Узбекистан были возвращены средства в размере 20 миллионов долларов.

Швейцария

Общая сумма швейцарских активов Гульнары Каримовой, подлежащая взысканию, оценивается в 686 миллионов долларов. В настоящее время конфисковано около 336 миллионов долларов, из которых 131 миллион долларов возвращены в Узбекистан, вопрос о возвращении еще 205 миллионов долларов находится на стадии проработки.

В настоящее время в швейцарских судах ожидается конфискация еще примерно 350 миллионов долларов.