Число покинувших Украину достигло 12,3 млн человек, - ООН (карта)

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CentralAsia (CA) - Украину с начала военной ситуации покинуло 12 млн 324 тыс. 430 человек. Об этом сообщается на сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В Польшу, по данным агентства ООН, уехали более 5,9 млн человек, в Россию – более 2,4 млн, в Венгрию – более 1,3 млн, в Румынию – более 1,1 млн, в Словакию – свыше 757 тыс., Молдавия – 600 тыс., Беларусь – 16 тыс. 704.

Численность населения Украины (без Крыма, но со всей территорией Донбасса) на 1 января 2022 года составила 41 млн 167,3 тыс. человек.