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В Каракалпакстане комиссия по изучению июльских событий вновь начала работу

CentralAsia (UZ) -  В Каракалпакстане с 13 сентября 2022 года вновь начали работать члены комиссии по изучению случаев и событий, произошедших в июле 2022 года.

В связи с увеличением числа граждан, приходящих в штаб комиссии, сначала члены комиссии занимаются изучением их обращений, сообщается на Телеграм-канале commissionuz.

Чтобы граждане не приходили в штаб комиссии и не ждали слишком долго и не теряли слишком много времени, они могут записаться на прием через Telegram-bot: https://t.me/independetuz_bot

Ранее сообщалось, что в Каракалпакстане 34 задержанных в связи с участием в протестах вернулись к семьям на время расследования.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

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