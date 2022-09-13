ОДКБ назвала применение силы на границе Армении и Азербайджана неприемлемым

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CentralAsia (CA) - ОДКБ считает применение силы на границе Армении и Азербайджана неприемлемым, должны использоваться политико-дипломатические методы и договоренности, заявил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

«Считаем применение силы неприемлемым. Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», - сказал Зайнетдинов. Организация также выразила глубокие соболезнования семьям погибших, пожелала скорейшего выздоровления раненым.

В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.

К утру стороны договорились о прекращении огня.

«В связи с обращением Армянской стороны к Совету коллективной безопасности ОДКБ об оказании помощи Армении, Секретариатом Организации совместно с Объединенным штабом ОДКБ организована работа по задействованию механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации», - говорится в сообщении ОДКБ.

Как заявил «РИА Новости» глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.