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ВОЗ окажет Таджикистану финансовую и техническую помощь

CentralAsia (TJ) -  Министр здравоохранения и социальной защиты Таджикистана Джамолиддин Абдуллозода и директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге подписали новое двухлетнее соглашение о сотрудничестве, сообщает Минздрав республики.

Подписание соглашения состоялось в рамках 72-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, которая проходит в Тель-Авиве (Израиль) и завершится 14 сентября.

По данным Минздрава Таджикистана, документ включает в себя «важные цели и планы по укреплению системы здравоохранения страны, для реализации которых ВОЗ окажет техническую и финансовую помощь».

Сумма помощи не указывается.

В сессии в Израиле принимают участие министры здравоохранения, представители партнерских организаций и гражданского общества 53 государств-членов Европейского региона ВОЗ.

Эта сессия стала первым совещанием руководящих органов в регионе с личным участием делегатов после начала пандемии COVID-19.

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