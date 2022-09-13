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Глава Минобороны Украины объяснил, почему контрнаступление на Херсонщине продвигается медленнее
Алексей Резников
Алексей Резников

CentralAsia (CA) -  Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление в Херсонской области продвигается медленнее, чем в Харьковской, потому что это – сельскохозяйственный регион. Об этом сказал в интервью Financial Times.

По словам министра, в Харьковской области контрнаступление было похоже на «снежный ком» и прошло значительно «лучше, чем ожидалось».

Резников сказал, что почти одновременное контрнаступление вокруг Херсона продвигается медленнее, поскольку это сельскохозяйственный регион «с ирригационными каналами», которые россияне могут использовать как оборонительные траншеи.

По данным Генштаба ВСУ, российское военное командование направило в Херсонскую область 1200 чеченских солдат. Их используют для того, чтобы не дать военным покидать свои позиции.

По словам Резникова, несмотря на все это, ВСУ нанесли значительные потери армии РФ на южном направлении.

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