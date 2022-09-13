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В Азербайджане проходит Неделя узбекской кухни: победитель поедет в Узбекистан

CentralAsia (UZ) -  С 10 сентября 2022 года посольством Узбекистана в Азербайджане совместно с Общественным объединением «В поддержку развития туризма и национальной кухни» проводится очередной 3-й фестиваль «Неделя узбекской кухни в Азербайджане».

Неделя узбекской кухни в Азербайджане ежегодно проводится в форме конкурса среди кулинаров профессионалов и любителей, food-блогеров, а также участников группы Azeri Home Chef в социальной сети Facebook. По условиям конкурса, на первом онлайн этапе его участникам необходимо приготовить узбекские блюда, красиво их оформить, заснять процесс на фото либо видео и опубликовать на своих страницах в социальной сети Facebook.

По итогам первого этапа конкурса, жюри в составе дипломатов узбекского Посольства, поваров-узбекистанцев, работающих в ресторанах г.Баку и представителей Общественного объединения «В поддержку развития туризма и национальной кухни» отберут наиболее лучшие работы, авторы которых станут финалистами.

Финальный этап конкурса пройдет 22 сентября 2022 года в престижном бакинском торговом комплексе «Шарг базары» — излюбленном месте местных граждан и иностранных туристов. В финале конкурсанты представят необычные узбекские блюда. Главным призом станет поездка в Узбекистан.

Только за первые два дня участники приготовили более 200 узбекских блюд.

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