Узбекистан отправил ноту в МИД Украины по двум задержанным боевикам

CentralAsia (UZ) - Посольство Узбекистана в Украине направило официальную ноту в МИД Украины для получения подробной и достоверной информации о задержанных гражданах, воевавших за российские войска. Об этом говорится в заявлении посольства Узбекистана в Украине.

«В социальных сетях распространяется видеоролик, на котором запечатлено задержание Вооруженными силами Украины, как утверждается, двоих узбекистанцев, воевавших на территории этой страны. В целях получения по этому случаю подробной и достоверной информации Посольство Узбекистана в Украине направило официальную ноту в адрес Министерства иностранных дел Украины», - отмечается в заявлении.

Посольство Узбекистане в Украине призвало не распространять непроверенную информацию по данному видео и дождаться окончательного выяснения всех обстоятельств.

Как сообщалось ранее, 10 сентября в Интернете распространилось видео, на котором можно увидеть узбекистанцев, взятых в плен военнослужащими Украины. Сообщается, что в результате успешного наступления ВСУ в Харьковской области множество российских военнослужащих были взяты в плен.