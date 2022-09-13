Минобороны России сообщило о «массированных ударах» по ВСУ на всех направлениях

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CentralAsia (CA) - Российские воздушно-космические силы, ракетные войска и артиллерия наносят «массированные огневые удары» по украинским подразделениям на всех операционных направлениях, говорится в свежей сводке Министерства обороны России.

ВКС нанесли удары по пунктам дислокации украинских сил у Славянска и Константиновки, Артемовска и Курдюмовки в ДНР. В Николаевской области атакованы подразделения морской пехоты, в Запорожской — горно-штурмовая бригада, близ Харькова — механизированная бригада.

За последние сутки потери украинской стороны, по российской оценке, составили 800 человек убитыми и ранеными (включая «иностранных боевиков»).

Также российские военные уничтожили пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Павловка и Темировка Запорожской области, Новополь ДНР, Великое Артаково и Оленовка в Николаевской области.

Авиация ВКС России у населенного пункта Очаков в Николаевской области уничтожила вертолет Ми-8 ВС Украины. Средства ПВО сбили шесть беспилотников.

Всего с начала спецоперации на Украине российские военные уничтожили:

293 самолета, 154 вертолета, 1944 беспилотника;

374 зенитных ракетных комплекса;

4900 танков и других боевых бронированных машин;

834 бое-вые машины реактивных систем залпового огня;

3385 орудий полевой артиллерии и минометов.