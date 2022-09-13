Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 202 дня военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:44, 13 сентября 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 13 сентября.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 53 300 (+350) человек,
танков ‒ 2 175 (+7) ед,
боевых бронированных машин ‒ 4 662 (+22) ед,
артиллерийских систем – 1 279 (+10) ед,
РСЗО – 311 (+0) ед,
средств ПВО ‒ 165 (+3) ед,
самолетов – 244 (+1) ед,
вертолетов – 213 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 904 (+1),
крылатых ракет ‒ 233 (+17) ед,
кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 3 469 (+6) ед,
специальной техники – 117 (+0) ед.
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