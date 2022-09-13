Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 202 дня военных действий

Азия и мир, политика

17:44, 13 сентября 2022

Просмотров: 542

Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 13 сентября. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 53 300 (+350) человек, танков ‒ 2 175 (+7) ед, боевых бронированных машин ‒ 4 662 (+22) ед, артиллерийских систем – 1 279 (+10) ед, РСЗО – 311 (+0) ед, средств ПВО ‒ 165 (+3) ед, самолетов – 244 (+1) ед, вертолетов – 213 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 904 (+1), крылатых ракет ‒ 233 (+17) ед, кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн – 3 469 (+6) ед, специальной техники – 117 (+0) ед. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia