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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 202 дня военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 13 сентября.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 53 300 (+350) человек,

танков ‒ 2 175 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4 662 (+22) ед,

артиллерийских систем – 1 279 (+10) ед,

РСЗО – 311 (+0) ед,

средств ПВО ‒ 165 (+3) ед,

самолетов – 244 (+1) ед,

вертолетов – 213 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 904 (+1),

крылатых ракет ‒ 233 (+17) ед,

кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 469 (+6) ед,

специальной техники – 117 (+0) ед.

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