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Токаев встретил Папу Римского в аэропорту Нур-Султана. Фото, видео

CentralAsia (KZ) -  Папа Римский Франциск прибыл в Нур-Султан. Его встретил призидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Как отметила пресс-служба Акорды, в ходе церемонии встречи главы государств представили друг другу членов делегаций двух стран, затем в Каминном зале президентского терминала лидер Казахстана и глава католической провели краткую беседу.

Ранее сообщалось, что Папа Франциск вылетел из аэропорта Рим-Фьюмичино в 7:15 по местному времени.

Папа Римский направляется в Казахстан с трехдневным государственным визитом - с 13 по 15 сентября. Согласно программе, он встретится с президентом Касым-Жомартом Токаевым, а также с представителями аккредитованного в стране иностранного дипломатического корпуса и гражданского общества, будет присутствовать на открытии и пленарном заседании VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий и ряде встреч с некоторыми другими религиозными лидерами, проведет молебен (святую мессу) для десятков тысяч верующих католиков, в том числе паломников, которые прибудут в столицу Казахстана.

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