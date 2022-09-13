Шавкат Мирзиёев прибыл в Самарканд, где пройдет саммит ШОС
- Узбекистан, общество
- 18:25, 13 сентября 2022
- Просмотров: 1720
CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 сентября прибыл в Самарканд, сообщила пресс-служба главы государства.
Мирзиеев посетил мавзолей Имама Бухари. Были прочитаны суры из Корана и дуа.
Шавкат Мирзиёев также почтил в Самарканде память первого президента Узбекистана Ислама Каримова, где он был похоронен.
В Самарканде на этой неделе пройдут крупные международные мероприятия. С завтрашнего дня начинаются визиты глав иностранных государств. 15-16 сентября под председательством президента Узбекистан аШавката Мирзиёева состоится 22-е заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.