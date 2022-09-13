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Шавкат Мирзиёев прибыл в Самарканд, где пройдет саммит ШОС

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 сентября прибыл в Самарканд, сообщила пресс-служба главы государства.

Мирзиеев посетил мавзолей Имама Бухари. Были прочитаны суры из Корана и дуа.

Шавкат Мирзиёев также почтил в Самарканде память первого президента Узбекистана Ислама Каримова, где он был похоронен.

В Самарканде на этой неделе пройдут крупные международные мероприятия. С завтрашнего дня начинаются визиты глав иностранных государств. 15-16 сентября под председательством президента Узбекистан аШавката Мирзиёева состоится 22-е заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

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