Шавкат Мирзиёев прибыл в Самарканд, где пройдет саммит ШОС

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 сентября прибыл в Самарканд, сообщила пресс-служба главы государства.

Мирзиеев посетил мавзолей Имама Бухари. Были прочитаны суры из Корана и дуа.

Шавкат Мирзиёев также почтил в Самарканде память первого президента Узбекистана Ислама Каримова, где он был похоронен.

В Самарканде на этой неделе пройдут крупные международные мероприятия. С завтрашнего дня начинаются визиты глав иностранных государств. 15-16 сентября под председательством президента Узбекистан аШавката Мирзиёева состоится 22-е заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.