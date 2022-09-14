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Монголка завоевала Кубок мира OMC Hairworld

CentralAsia (MNG) -  Кубок мира визажистов и парикмахеров OMC Hairworld — крупнейший конкурс красоты в мире. OMC был основан в 1946 году пятью странами во Франции с целью объединить парикмахеров со всего мира и поднять их профессиональную компетентность, узнаваемость и имидж до высочайших стандартов.

Сегодня OMC — это крупнейшая в мире организация парикмахерских и салонов красоты, насчитывающая более 60 стран-членов и 1 000 000 владельцев салонов.

Визажистка Ариунзаяа Цогтсайхан победила в категории свадебный макияж на чемпионате мира OMC Hairworld World Championship. Прошлом году она выиграла первое место в категории «Неоновый макияж» на этом чемпионате. И еще одна монголка из студии Tsegiina Make Up Studio Л. Чимэддулам победила в категории «Боди-арт» на чемпионате мира OMC Hairworld World Championship в 2021 году.

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