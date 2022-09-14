Монголия представила передовой опыт возврата доходов от преступлений и украденных активов из зарубежных стран

CentralAsia (MNG) - Межсессионное заседание Конвенции ООН против коррупции для обсуждения реализации политической декларации, принятой в ходе специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоявшейся в Вене, Австрия, 5-8 сентября. По приглашению Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности г-н Азжаргал Гаваасурэн, заместитель Генерального комиссара Агентства по борьбе с коррупцией, выступил с онлайн-презентацией на панели «Возвращение активов».

Г-н Азжаргал представил передовой опыт и достижения Монголии в области возврата доходов от преступлений и украденных активов из зарубежных стран, будущую политику, методы расследования и обменялся опытом. В этом контексте государства-члены высоко оценили антикоррупционную деятельность Монголии, высоко оценив достижения, достигнутые в возвращении активов.

Агентство по борьбе с коррупцией Монголии активизировало возврат украденных активов из зарубежных стран и в 2021 году взыскало более 20 миллиардов тугриков ($6,21 млн) в качестве убытков, причиненных преступлениями, совершенными через офшорные зоны, а в 2022 году вернуло 4,3 миллиарда тугриков ($1,3 млн) с банковских счетов офшорных компаний.

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