Кандидатская квота для женщин сама по себе не является 100% гарантией гендерного равенства в парламенте

CentralAsia (MNG) - Постоянный парламентский комитет по государственному устройству и продвижению гендерного равенства в процессе принятия решений в Монголии проекта ООН совместно организовал Первую конференцию женщин-парламентариев 7 сентября в Государственном дворце.

Конференция состоялась по случаю 30-летия принятия Конституции Монголии и 30-летия создания современного постоянного парламента Монголии.

В ходе конференции представители поколения женщин-парламентариев и представителей Программы развития ООН, Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA), женских организаций при политических партиях, неправительственной организации «Сеть лидерства» и женщин-общественников обсудили международно-правовую базу и текущее состояние политического участия женщин в Монголии.

В начале конференции спикер парламента Занданшатар Гомбожав отметил: «За 30-летнюю историю постоянного парламента было проведено восемь парламентских выборов, а всего 43 женщины избирались в парламент 68 раз в двух экземплярах. Помимо того, что они являются голосом «слабых» групп в обществе, женщины-законодатели более активно пересматривают законы в жизненно важных секторах, где преобладает занятость женщин, таких как семья, труд, образование и здравоохранение. Тридцать лет назад женщины составляли 3,9 процента членов парламента, но на последних двух выборах число женщин-законодателей увеличилось до 17,1 процента. Однако этого все еще недостаточно по сравнению со средними показателями по другим странам».

Он подчеркнул, что увеличение числа женщин-законодателей не только важно для реализации Целей в области устойчивого развития, но и имеет множество положительных последствий, таких как активное участие всех женщин, в том числе молодого поколения, в политической и общественной жизни и создание любые политические решения в гендерно-ориентированной манере. Чтобы добиться большего прогресса в расширении прав и возможностей женщин в будущем, спикер подчеркнул необходимость не только установить квоты в законе о выборах, но и учитывать влияние избирательной системы, обеспечить финансирование и прозрачность политических партий и улучшить правовую базу.

Отметив, что участие женщин-лидеров необходимо для поиска и реализации решений проблем, исправления социальных стереотипов и реализации политики устойчивого развития, уважающей права человека и верховенство закона, спикер призвала людей, особенно женщин, активно участвовать в электронных дискуссиях. законопроектов через платформу D-Parliament и постоянно поддерживать деятельность демократического парламента, уважающего права человека.

Одонтуяа Салдан

Вице-спикер парламента Одонтуяа Салдан заявила: «Правительство и политические партии Монголии заявляют, что будут работать над обеспечением гендерного равенства и увеличением доли женщин в парламенте, но число женщин-депутатов все еще невелико. Расширение участия женщин в принятии решений является глобальной задачей. Потому что такие природные качества женщины, как гибкость, умение быстро приспосабливаться к ситуации, стремление придерживаться своих идеалов, высокая настойчивость и умение видеть скрытые в больших проблемах мелкие нарушения и находить решения, имеют важное влияние на решения и развитие Парламентах».

Она подчеркнула, что женщины являются прямым отражением своего общества, прежде чем сказать: «Мы можем работать на опережение, уделяя внимание таким вопросам, как образование, здравоохранение и социальная защита. Сегодня «больным местом» монгольского общества, несомненно, являются бедность и гуманитарные проблемы».

«Роль женщин в общественной и политической жизни возрастает день ото дня. Обеспечение гендерного равенства в государственных и общественных отношениях – это не только вопрос прав человека, но и вопрос развития каждой сферы. Монголия закрепила права и свободы человека в комплексном смысле, приняв свою первую Конституцию в 1924 году», - сказал председатель Постоянного комитета по государственному устройству Ж. Мөнхбат.

В ходе конференции министр труда и социальной защиты населения Д.Сарангэрэл сообщила, что Монголия занимает 120-е место из 153 стран по уровню участия женщин в политической жизни. По ее словам, страна входит в пятерку стран, где квота участия женщин в политической жизни составляет менее 25 процентов.

Она добавила: «По данным Национального комитета по гендерным вопросам, прогресс в уровне представительства женщин в политике и на рынке труда необходим для достижения Целей устойчивого развития. На сегодняшний день 13 из 76 членов парламента – женщины. По количеству женщин-парламентариев Монголия занимает 133-е место из более чем 190 стран мира. Члены женского пола активно работают над решением проблем, стоящих перед обществом. Мы работаем над многими законопроектами, такими как проект Закона о защите детей и Закон о семье. Совсем недавно был инициирован и внесен в парламент законопроект о расширении участия женщин-предпринимателей в экономике».

Д. Мөнхөө, бывший член парламента, выразила желание восстановить Монгольский комитет женщин и министра, отвечающего за дела женщин без портфеля.

Равное участие мужчин и женщин в принятии решений имеет решающее значение. Д.Мөнхөө поделилась, что наукой доказано, что мужчины строят политику с дальновидным видением, основанным на теории, а женщины ценят отношения и принимают прагматичные решения, исходя из текущей ситуации. Поэтому женщины и мужчины должны работать вместе, чтобы принимать любую государственную политику и решения, сказала она.

Бывший депутат также подчеркнула, что правительству Монголии пора проводить политику поддержки семейного воспитания и что без этой политики невозможно говорить о развитии страны.

Элейн Конкиевич

Представитель ПРООН Элейн Конкиевич заявила: «Прошло 30 лет с тех пор, как глобальная дискуссия о равном представительстве женщин в парламенте была интенсивной. В 1951 г. монголы избрали 295 представителей в Великий Народный Хурал (прежнее название парламента Монголии в конце 1990-х гг.). Из них 59 или 20 процентов составляли женщины. Доля женщин в Великом Народном Хурале в 1990 г. увеличилась до 24,9%, что составляет всего 4,9% прироста за все 39 лет. В 1992 году в соответствии с новой Конституцией только 3,9 процента членов парламента составляли женщины. Сегодня число женщин-парламентариев составляет 13 человек. Однако следует отметить, что, хотя этот показатель, кажется, в определенной степени увеличивается, он на 9,3 процента ниже, чем в среднем по миру, и на 4,1 процента ниже, чем в среднем по Азии».

«Сама по себе кандидатская квота для женщин не является 100-процентной гарантией гендерного равенства в парламенте, но мы надеемся, что Монголия примет международно одобренные меры, направленные на создание благоприятной правовой среды и обеспечение представительства женщин в законодательном органе», — сказала она.

Доктор юридических наук, профессор Государственного университета Монголии О.Мөнхсайхан выступил с докладом о регулировании политического финансирования, передовой практике и правовой базе, поддерживающей участие женщин в политической жизни.

Он поднял вопрос об идеалах и реалиях первой демократической Конституции Монголии, участии женщин в политической жизни, ее успехах и проблемах. Он также представил передовую практику регулирования политического финансирования и провел дискуссию с участниками.

Доктор педагогических наук, руководитель Интеллектуального фонда женщин и молодежи Ц. Бужидмаа представила доклад о политическом участии женщин Монголии и опыте зарубежных стран и рассказала о возможности внедрения передового опыта.

Участники обменялись мнениями в связи с проектом совместного манифеста по обеспечению гендерного равенства и участия женщин на уровне принятия решений. Они решили принять манифест, обобщив предложения, высказанные на конференции.

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