ЕБРР и ЗКФ поддерживают «зеленое» кредитование в Монголии

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ЕБРР и ЗКФ предоставляют финансовый пакет в размере 25 млн долларов США XacBank Монголии

Последний проект в рамках GEFF ЕБРР

Поддержка инвестиций в технологии смягчения последствий изменения климата и адаптации

ЕБРР и ЗКФ предоставляют финансовый пакет в размере 25 млн долларов США XacBank Монголии.

Последний проект ЕБРР в рамках GEFFЕвропейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продвигает «зеленое» кредитование в Монголии, организовав финансовый пакет в размере 25 миллионов долларов США для XacBank, самого активного кредитора проектов «зеленой» экономики в стране.

Пакет включает кредит ЕБРР в размере до 18,75 млн долларов США и льготное финансирование в размере до 6,25 млн долларов США, предоставленное Зеленым климатическим фондом (ЗКФ). Это поможет поддержать местных жителей и предприятия, желающие инвестировать в технологии и услуги по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним. Бенефициары могут определить безвредные для климата технологии с помощью Селектора зеленых технологий, а специальная техническая поддержка доступна через группу консультантов, финансируемую ЗКФ и Японией.

Это последний проект в Монголии в рамках Программы финансирования зеленой экономики (GEFF), которая является частью подхода ЕБРР к переходу к зеленой экономике (GET), с помощью которого ЕБРР стремится стать к 2025 году мажоритарным «зеленым» банком. сеть из более чем 170 местных финансовых учреждений в 28 странах, на сегодняшний день поддерживаемая финансированием ЕБРР на сумму более 5,8 млрд евро для более чем 220 000 клиентов. Эти проекты привели к ежегодному сокращению выбросов CO2 более чем на 9 миллионов тонн.

XacBank, отмеченное наградами финансовое учреждение и первое финансовое учреждение, присоединившееся к GEFF в Монголии, воспользуется опытом ЕБРР в области финансирования энергоэффективности и ресурсоэффективности и обеспечения устойчивости к изменению климата.

Проект поддерживается за счет технической помощи со стороны ЗКФ и Фонда сотрудничества Японии и ЕБРР.

GEFF Монголия поддерживает гендерные мероприятия, направленные на расширение равных возможностей для мужчин и женщин в доступе к финансированию «зеленых» технологий.

На сегодняшний день ЕБРР инвестировал в экономику Монголии почти 2,17 млрд долларов США в рамках 122 проектов.

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