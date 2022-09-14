АБР выражает готовность к совместной реализации проектов технической помощи в Монголии

CentralAsia (MNG) - Министр экономики и развития Хурэлбаатар Чимэд встретился с представителями во главе с г-ном Сафдаром Парвезом, советником Департамента Восточной Азии, г-ном Павитом Рамачандраном, страновым директором, и г-жой Сяоцинь (Эмма) Фан, директором отдела государственного управления, финансового сектора и регионального сотрудничества.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями об основных экономических показателях Монголии, мерах макроэкономической политики правительства, дальнейшем сотрудничестве в сфере поддержки частного сектора и улучшения инфраструктуры и пропускной способности приграничных портов в рамках «Новой политики возрождения».

Также Азиатский банк развития выразил готовность к совместной реализации проектов технической помощи для усиления потенциала Министерства экономики и развития.

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