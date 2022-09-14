В Улан-Баторе стартует кампания по случаю Всемирного дня туризма

CentralAsia (MNG) - В преддверии Всемирного дня туризма 12 сентября в Монголии стартовала кампания по продвижению туристической отрасли. Ежегодно 27 сентября отмечается Всемирный день туризма. В этом году Всемирный день туризма пройдет под девизом «Переосмысление туризма». ЮНВТО представила слоган с учетом ситуации с пандемией COVID-19 и глобальными экономическими трудностями.

Как государство-член ЮНВТО, Монголия поддерживает призыв международной организации. В связи с предстоящим празднованием Монголия запустила общенациональную кампанию по продвижению индустрии туризма до 27 сентября, сообщило Министерство окружающей среды и туризма.

В рамках кампании министерство планирует представить современное состояние туристической отрасли, услуг и продуктов, включая авиаперевозки, гостиницы, турбазы, национальную кухню и услуги гостеприимства.

Этим летом в Монголию приехало около 168 тысяч иностранных туристов, и большую часть из них составили туристы из России.

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