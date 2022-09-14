Монголия и Монако обменялись мнениями о совместном развитии зимних видов спорта

CentralAsia (MNG) - Президент Национального олимпийского комитета Монголии Баттушиг Батболд провел встречу с президентом Национального олимпийского комитета Монако и членом Международной олимпийской комиссии князем Монако Альбером II.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о привлечении монгольских легкоатлетов и спортсменов по плаванию к совместной подготовке в Монако к Олимпиаде-2024 в Париже, развитии парусного спорта, гребли и зимних видов спорта.

На встрече также были затронуты возможности организации конференции Международной олимпийской комиссии в городе Улан-Батор и реализации экологически чистых проектов, в том числе проекта «Олимпийская арена».

Князь Альбер II (Альбер Александр Луи Пьер Гримальди (Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi)) как председатель Комиссии МОК по устойчивому развитию и наследию выразил готовность поддержать эти проекты и предложения.

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