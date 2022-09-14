экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монголия и Монако обменялись мнениями о совместном развитии зимних видов спорта

CentralAsia (MNG) -  Президент Национального олимпийского комитета Монголии Баттушиг Батболд провел встречу с президентом Национального олимпийского комитета Монако и членом Международной олимпийской комиссии князем Монако Альбером II.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о привлечении монгольских легкоатлетов и спортсменов по плаванию к совместной подготовке в Монако к Олимпиаде-2024 в Париже, развитии парусного спорта, гребли и зимних видов спорта.

На встрече также были затронуты возможности организации конференции Международной олимпийской комиссии в городе Улан-Батор и реализации экологически чистых проектов, в том числе проекта «Олимпийская арена».

Князь Альбер II (Альбер Александр Луи Пьер Гримальди (Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi)) как председатель Комиссии МОК по устойчивому развитию и наследию выразил готовность поддержать эти проекты и предложения.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Монголия и Монако обменялись мнениями о совместном развитии зимних видов спорта
  • В России суд конфисковал шесть московских квартир Гульнары Каримовой
  • Минобороны России сообщило о «массированных ударах» по ВСУ на всех направлениях


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com