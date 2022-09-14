Лесной пожар в сомоне Баянтэс аймака Завхан охватил 7200 га земли

CentralAsia (MNG) - 8 сентября в районе «Цуурайн эх» сомона Баянтэс вспыхнул лесной пожар, и в 23:00 того же дня аварийная бригада аймака Завхан провела совещание для поэтапного принятия чрезвычайных мер. Огонь перешел границу Тувы, Россия, и в настоящее время занимает площадь 7200 га.

На сегодняшний день к операции привлечены профессиональные подразделения сомонов Сонгино, Тудэвтэй, Нөмрөг, Асгат и Баянхайрхан. Также на месте возгорания работают в общей сложности 324 человека из отряда пограничной охраны № 0277 сомона Тэс, части ВС № 325 части № 274, губернатора аймака и штаба по чрезвычайным ситуациям с 43 единицами техники.

Процесс тушения затруднен, поскольку пожар возник в горной местности. Объем возгорания на территории Тувы, РФ пока неизвестен.

Баянтэс — сомон аймака Завхан в западной части Монголии. Сомон расположен в западной части Монголии. Граничит с соседними сомонами Асгат, Баянхайрхан и Тэс, а также с соседними аймаками Увс и Хубсугул и с Российской Федерацией.

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