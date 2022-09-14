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Граждане Монголии приняли участие в культурном фестивале города Маунт-Проспект, США

CentralAsia (MNG) -  Представители монгольских граждан приняли участие в культурном фестивале, состоявшемся 10 сентября в Маунт-Проспект, одном из городов-спутников Чикаго, США. Ансамбль морин-хуура "Гийнгоо", певц и танцоры исполнили монгольские мелодии, танцы и песни. Это одна из мер по продвижению Монголии среди иностранных граждан.

Кроме того, на этой неделе консульство Монголии оказало услуги 171 человеку. Более 50 гражданам были оказаны услуги по заказу трастовых и национальных заграничных паспортов, оформлению удостоверений личности впервые и продлению удостоверений личности на 25 и 45 лет. Более 10 граждан получили услуги по получению свидетельства о рождении и нотариальному переводу документов, запросу справки из Госреестра Монголии, получению карточки на возвращение, а двоим иностранным гражданам были оформлены визы для выезда в Монголию. Консульский отдел Монголии в Чикаго, США, сообщил, что информация о консульских услугах доведена до 34 граждан, обратившихся в консульство за консультацией, и более 80 граждан, обратившихся к ним по телефону или онлайн.

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