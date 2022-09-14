В следующем году заграничные паспорта граждан Монголии будут полностью электронными, — Минюст

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии реализует «Новую политику возрождения», что важно для создания основных условий для эффективной реализации долгосрочной политики развития Монголии «Видение-2050», одобренной Великим Государственным Хуралом. В этом программном документе было принято решение о том, что Министерство юстиции и внутренних дел разработает доработанный проект Закона об инвестициях.

В этом контексте Министерство организовало 12 сентября 2022 года дискуссию на тему «Правовые основы иностранных инвестиций».

Дискуссию открыл министр юстиции и внутренних дел Нямбаатар Хишгээ.

Нямбаатар Хишгээ

«Процесс разрешения споров будет ускорен. Гражданские разбирательства разрешаются быстро с меньшими затратами. Системные изменения, которые будут внесены в конце этого года, будут изменениями в структуре организации исполнения решений Суда. Разрабатывается и вносится проект, чтобы иностранные инвесторы поняли, что правовая система становится более понятной. Изменения, направленные на иностранных инвесторов, — это успех правовых реформ, упрощение визового режима и правовые реформы. Теперь есть одна проблема. К концу текущего года основная работа по цифровизации министерства будет завершена. В следующем году заграничные паспорта граждан Монголии будут полностью электронными. Это увеличит физический объем иностранных инвестиций, поступающих в нашу страну, — отметил он

По этому поводу заместитель министра юстиции и внутренних дел Солонгоо Баярсайхан представила проект «Ревизии Закона об инвестициях».

Солонгоо Баярсайхан

В мероприятии приняли участие некоторые должностные лица Министерства юстиции и внутренних дел, представители посольств в Монголии, представители международных торговых организаций, а также представители государственных и неправительственных организаций. Они высказали свое мнение о текущем состоянии правовой среды иностранных инвестиций и вопросах, которые необходимо рассмотреть в будущем, а также обсудили мнения и выводы.

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