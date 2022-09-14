Железная дорога Таван-Толгой — Зуунбаян будет открыта в этом году

CentralAsia (MNG) - Зуунбаянская железнодорожная компания была основана в 2020 году. Компания примет участие в владении, использовании и транспортировке железнодорожной инфраструктуры Таван-Толгой — Зуунбаян.

Эта железная дорога охватывает сомонов Цогтцэций, Манлай аймака Өмнөговь и сомонов Мандах, Сайхандулаан, Сайншанд аймака Дорноговь. Горизонтальная железная дорога III класса или пересеченная широкая колея (1520 мм).

Рассказал о ходе строительства 416-километровой железнодорожной линии Таван-Толгой — Зуунбаян следующее:

Д. Банзрагч

«Железнодорожные работы завершены на 90 процентов. Строятся средства сигнализации и автоблокировки. Железная дорога будет введена в эксплуатацию в четвертом квартале этого года. Верхние и нижние конструкции готовы на 100 процентов. Пробный грузовой поезд начал движение 7 марта. Перевезено 260 000 тонн грузов. Общая стоимость железной дороги составляет 1 трлн 392 млрд тугриков (примерно $430,3 млн). После строительства железной дороги будет проведена ревизия и право пользования железной дорогой будет передано нашей компании», — сказал исполнительный директор Зуунбаянской железнодорожной компании Д. Банзрагч.

Эта железная дорога создаст новый путь экспорта угля с рудника Таван-Толгой в третьи страны. Около 6 миллиардов тонн угля, меди, золота, гипса, цеолитов и урана можно будет использовать в месторождениях полезных ископаемых при наличии специальных лицензий на использование.

Железная дорога Таван-Толгой — Зуунбаян будет перевозить 15 миллионов тонн грузов в год. Ежедневно будет отправляться 8 пар поездов. 15 млн тонн можно поднять за счет строительства дополнительных ответвлений.

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