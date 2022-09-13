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Запад Казахстана и столицу Узбекистана свяжет регулярное авиасообщение
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Регулярные рейсы из Актюбинска (Актюбинская область) в Уральск (Западно-Казахстанская область) и Ташкент запускают власти Казахстана, сообщил глава правления актюбинского международного аэропорта им. Алии Молдагуловой Дастан Малиев.

По данным Д. Малиева, авиарейсы в Уральск будут выполнять самолеты казахстанской авиакомпании Kazak Air, а авиаперевозками в Ташкент будет заниматься узбекский авиаперевозчик Uzbekistan Airways. Перевозки пассажиров из Актюбинска в Уральск будут запущены с 1 ноября 2022 года. Рейсы будут выполняться дважды в неделю, по вторникам и субботам, передают местные СМИ.

Авиасообщение между Актюбинском и Ташкентом будет осуществляться также с 1 ноября – с периодичностью один раз в неделю.

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