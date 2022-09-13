Представителей России и Беларуси не пригласили на похороны Елизаветы II

CentralAsia (CA) - Великобритания не пригласила представителей России, Беларуси и Мьянмы на похороны королевы Елизаветы II. Иран, который находится под жёсткими западными санкциями, будет представлен на уровне послов.

Ожидается, что на церемонию прибудут около 500 иностранных высокопоставленных лиц. Об этом сообщают агентства PA Media и Reuters со ссылкой на источники в британском правительстве.

Великобритания наряду с другими странами ввела санкции против России и её союзницы Беларуси в ответ на вторжение в Украину. Мьянма находится под британскими санкциями из-за преследования этнической группы мусульман рохинджа. Кроме того, военные власти Мьянмы неоднократно встречались на высшем уровне с представителями России после начала войны в Украине.

Похороны королевы Елизаветы II состоятся 19 сентября 2022 года. После завершения прощания в Вестминстерском аббатстве гроб с телом королевы будет перевезён в Виндзорский замок, где Елизавета II будет похоронена.

Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет после 70 лет правления. Британская корона перешла её старшему сыну Чарльзу. В субботу он был провозглашён королем Карлом III Советом по престолонаследию. Похоронят Елизавету II 19 сентября в Вестминстерском аббатстве.