Госсекретарь США призвал Азербайджан прекратить боевые действия на границе с Арменией

CentralAsia (CA) - Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева прекратить боевые действия на границе с Арменией, следует из заявления на сайте Госдепа. Телефонный разговор политиков состоялся минувшей ночью.

«Госсекретарь подчеркнул необходимость разведения вооруженных сил.<...> Соединенные Штаты будут настаивать на немедленном прекращении боевых действий и мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном», — говорится в сообщении.

В то же время Блинкен провел разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Госсекретарь «выразил глубокую озабоченность в связи с военными действиями вдоль армяно-азербайджанской границы, включая сообщения об обстрелах в Армении».

В ночь с 12 на 13 сентября приграничный конфликт Армении и Азербайджана вновь обострился. Под обстрел попали позиции рядом с приграничными армянскими городами Сотк, Варденис, Горис, Капан, Артаниш, Ишханасар и Джермук в юго-восточной части республики, сообщило Минобороны Армении. В результате перестрелки со стороны Армении погибли как минимум 49 человек, говорил Пашинян.

Азербайджанская сторона утверждает, что армянские военные в ночное время заминировали пути снабжения азербайджанской армии, обстреляли несколько позиций азербайджанской армии из разного вооружения, в том числе минометов, из-за чего погибли люди и пострадала военная инфраструктура.

В ту же ночь Пашинян поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. При посредничестве России стороны конфликта договорились прекратить огонь с 9:00 мск, сообщал российский МИД.