Парламент Литвы решил закрыть въезд в страну для россиян

CentralAsia (CA) - Сейм (однопалатный парламент) Литвы закрыл въезд в страну для граждан России, за исключением некоторых категорий, говорится на его сайте.

Соответствующий документ поддержали 68 депутатов, пятеро высказались против, еще 26 воздержались от голосования.

«Руководствуясь законом о чрезвычайном положении, Сейм постановил ограничить пропуск через внешнюю границу Евросоюза (Россия граничит с ЕС через Литву. — РБК) граждан Российской Федерации, за исключением лиц, соответствующих установленным правительством Литвы критериям», — сказано в сообщении. Ограничения вступят в силу 19 сентября.

Режим ЧС, введенный из-за ситуации на Украине, будет действовать до 15 декабря. Литва ввела его 30 июня на всей территории страны. Режим должен был действовать до 15 сентября. Таким образом, его продлили на три месяца.

Литва договорилась ограничить въезд для граждан России с шенгенскими визами с Латвией и Эстонией в начале сентября. Страна выдачи визы значения не имеет. Въезд ограничили также через территорию Белоруссии. Запрет не затронул только водителей грузовиков, дипломатов и тех, кто навещает родственников или пересекает границы по гуманитарным причинам.

На следующий день министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что запрет начнет действовать с 19 сентября. Ранее, в середине августа Эстония запретила въезд в страну россиянам, которым сама выдала шенгенские визы. Поступить так же, как прибалтийские страны, решила Польша.