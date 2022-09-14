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Азербайджан объявил о гибели 50 военнослужащих в боях на границе с Арменией
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Министерство обороны Азербайджана сообщило, что в результате боев на границе с Арменией погибли 50 военнослужащих. Среди погибших, как отмечают в пресс-релизе ведомства, 42 военнослужащих армии Азербайджана и 8 сотрудников пограничной службы. Ранее Армения заявляла, что в ходе боестолкновений на границе погибли 49 человек.

Минобороны Азербайджана сообщало о нарушении режима прекращения огня. Как заявляли в ведомстве, 13 сентября, в 16:55 позиции Баку в направлении села Вагуди на азербайджанско-армянской границе подверглись обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. Азербайджан сообщал о принятии ответных мер.

В Минобороны Армении отмечали, что на некоторых участках границы ситуация «остается напряженной». Ереван заявлял о наступлении специального подразделения Баку в сторону армянских сел, а также об обстрелах приграничных объектов гражданской инфраструктуры. При этом, отметили в ведомстве, интенсивность обстрелов с полуночи значительно ослабла.

Конфликт Армении и Азербайджана обострился в ночь на 13 сентября. Утром того же дня стороны договорились о прекращении огня с 9:00 по местному времени. ОДКБ назвала действия Азербайджана неприемлемыми. Ереван обратился за помощью к России, ОДКБ и СБ ООН. По запросу армянской стороны прошел онлайн-саммит ОДКБ.

ОДКБ направит в Армению миссию для оценки обстановки после недавней эскалации отношений Армении и Азербайджана.

Возглавит миссию генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. В состав также войдут представители стран-участников ОДКБ (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан).

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