В Узбекистане будет создан единственный в Центральной Азии центр по производству вакцин

CentralAsia (UZ) - В Ташкентской области откроется единственный в Центральной Азии Инновационный центр по производству вакцин. Стоимость проекта составляет 100 миллионов долларов.

Накануне, 13 сентября, в рамках саммита ШОС в Самарканде Мининноваций совместно с Luye Investment Group Co., Ltd заключили меморандум о создании в Ташкентской области Инновационного центра по производству вакцин, сообщает пресс-служба министерства.

На встрече Министерство инновационного развития совместно с компанией подписали меморандум о создании Центра инновационных вакцин общей стоимостью 100 млн долларов в 2023-2028 годах. Также официальный представитель компании Лю Дяньбо высоко оценил работу, проводимую Министерством инновационного развития Узбекистана по созданию и производству вакцины от коронавируса.

«Инновационный вакцинный центр — единственное биотехнологическое опытно-конструкторское предприятие полного цикла в Центральной Азии, позволяющее поставлять на рынок страны и стран СНГ высокотехнологичную продукцию. В рамках проекта предусмотрено производство 200 млн доз вакцин 10 видов против вирусов гепатита А, гепатита В, папилломы, кори, столбняка и других заболеваний на сумму $2 млрд в год», - отмечается в сообщении.