Армения и Азербайджан не знают границ, - «Ъ»

CentralAsia (CA) - Самое серьезное обострение армяно-азербайджанского конфликта с осени 2020 года поставило Баку и Ереван на грань новой полномасштабной войны. При этом, как обычно, из двух столиц во вторник звучали прямо противоположные версии причин эскалации: стороны обвинили друг друга в «широкомасштабных провокациях» и ничем не спровоцированной агрессии. Столкновения, в которых погибли не менее 99 человек, становятся испытанием для игроков, претендующих на роль ключевого посредника,— в первую очередь Евросоюза и России, пишет «КоммерсантЪ».

МИД РФ во вторник акцентировал внимание на том, что именно Москву нужно благодарить за достигнутую договоренность о прекращении огня. Между тем в Брюсселе дают понять, что упускать инициативу из своих рук не собираются: в Баку и Ереван был срочно направлен спецпредставитель ЕС Тойво Клаар.

Ночной огонь

Ночь на вторник стала самой тревожной для армянских и азербайджанских военных с момента окончания Второй карабахской войны в ноябре 2020 года. Первым о происходящем в приграничных областях — Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской — сообщило Минобороны Армении. В ведомстве рассказали, что 13 сентября в 00:05 по местному времени азербайджанские военные открыли «интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук с использованием артиллерии, крупнокалиберного и стрелкового оружия». Было зафиксировано и применение беспилотников.

Глава армянского исследовательского центра «Ани» Татул Акопян, находившийся как раз в Сотке рассказал «Ъ», что азербайджанские войска наносят удары по военной и гражданской инфраструктуре. «Пострадало и здание сельской администрации. А вот дислоцированный здесь опорный пункт российских военных, по моей информации, обстрелу не подвергся. Учитывая применяемое Азербайджаном вооружение и интенсивность стрельбы, можно сказать, что ситуация близка к войне», - сказал он.

Спустя несколько минут после заявления Минобороны Армении своей версией случившегося поделилось азербайджанское военное ведомство. В Баку заверили: вся ответственность лежит на вооруженных силах Армении, которые на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской границы «совершили широкомасштабные диверсии». А точнее, занимались минированием путей снабжения азербайджанских войск. «Принимаются необходимые меры для того, чтобы заглушить огневые точки вооруженных сил Армении и не допустить расширения масштабов боевых столкновений»,— отметили ночью в Минобороны.

К утру интенсивность обстрелов снизилась. Выступая в парламенте Армении, премьер страны Никол Пашинян заявил, что «нападение азербайджанской стороны продолжается только по одному-двум направлениям» из шести-семи. Примерно в эти же минуты азербайджанское издание caliber.az со ссылкой на военные источники сообщило: армия страны обеспечила контроль над рядом важных стратегических позиций и высот в приграничной зоне, «также был взят под визуальный и огневой контроль ряд стратегических коммуникаций, проходящих по территории Армении». Вечером обе стороны дали понять, что ситуация в приграничных районах остается крайне напряженной.

Подводя предварительные итоги обострения, Никол Пашинян заявил о гибели 49 армянских военных. Кроме того, Минздрав республики сообщил о трех раненых мирных жителях. В Баку рассказали о 50 погибших азербайджанских военных.

Рассуждая о причинах эскалации, армянский эксперт Татул Акопян напомнил «Ъ»: проигрыш Армении в войне 2020 года нарушил баланс сил в регионе. «Баку это понимает и стремится посредством давления на Армению добиться своих целей, коими сейчас являются разоружение Армии обороны Арцаха (армянское название Карабаха), открытие так называемого Зангезурского коридора (должен соединить Азербайджан с его эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой) и скорейшее подписание мирного договора на своих условиях»,— пояснил Акопян.

Азербайджанский политолог Фархад Маммадов в беседе с «Ъ» также обратил внимание на стремление Баку как можно скорее подписать договор с Ереваном: «Была договоренность, что главы МИДов должны встретиться до конца сентября. Плюс оба лидера (президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян) ожидались в Самарканде на саммите Шанхайской организации сотрудничества (15–16 сентября). Пришло время принимать решения по мирной повестке». По мнению эксперта, «чтобы сорвать это дело, Армения пошла на провокацию, и Азербайджан жестко на нее ответил». Кроме того, Маммадов назвал произошедшее сигналом, касающимся процесса по делимитации границы (который идет с большим трудом), а также сигналом о том, что «демилитаризация Карабаха тоже не за горами».

Конкуренция посредников

Ночная эскалация спровоцировала мощную волну международных звонков на высшем уровне, заявлений лидеров и ведомств, а также предложений о посредничестве. Так, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов по телефону рассказал своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу о «широкомасштабных провокациях Армении на границе», после чего тот подчеркнул важность полного исполнения Арменией взятых на себя обязательств. «Мы всегда рядом с Азербайджаном, Азербайджан никогда не будет один»,— вернулся позднее во вторник к этой же теме Чавушоглу.

Никол Пашинян же, в частности, обсудил происходящее с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Собеседники армянского премьера, как сообщили в его пресс-службе, сочли неприемлемой дальнейшую «эскалацию напряженности», подчеркнули «необходимость разрядить обстановку» и проявили готовность «приложить усилия для стабилизации ситуации».

Чуть позже госсекретарь США выступил с отдельным заявлением, призвав Армению и Азербайджан «немедленно прекратить любые военные действия». При этом в опубликованном сообщении содержалась фраза, которая могла бы вызвать в Баку недовольство: «Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями об атаках вдоль армяно-азербайджанской границы, включая сообщения об ударах по населенным пунктам и гражданской инфраструктуре внутри Армении». А днем новый главный советник Госдепартамента США по Кавказу Филип Рикер прибыл с двухдневным визитом в Баку. Вечером же стало известно, что Блинкен поговорил по телефону и с Ильхамом Алиевым.

О готовности к посредническим усилиям заявили и власти стран региона — Грузии и Ирана. Но наибольшую активность проявили игроки, сейчас активно оспаривающие титул главного посредника между Баку и Ереваном,— Евросоюз и Россия.

«(Председатель Евросовета) Шарль Мишель заявил, что мир и стабильность в регионе не имеют альтернативы, а также выразил готовность приложить усилия для предотвращения дальнейшей эскалации»,— рассказали в пресс-службе правительства Армении по итогам разговора европейского чиновника с Николом Пашиняном.

«Нахожусь на постоянной связи с президентом Азербайджана и премьером Армении. Попросил спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара посетить Баку и Ереван, чтобы предотвратить дальнейшее обострение напряженности»,— написал днем Шарль Мишель в Twitter.

«Ъ» пишет, что именно Мишель уже не раз принимал в Брюсселе Никола Пашиняна и Ильхама Алиева. Последний на текущий момент раунд переговоров состоялся 31 августа. Обошлось без прорыва: было объявлено лишь о достижении договоренности по поводу продолжения на уровне глав МИДов «предметных переговоров» о мирном договоре. Шарль Мишель тогда отметил: работу над документом не просто «продолжат», но еще и «активизируют», что на нынешнем этапе уже подразумевает конкретную проработку текста соглашения.

Российский МИД, комментируя итоги той встречи, обвинил Евросоюз в геополитических играх и «попытке беспардонно присвоить лавры посредничества, под которым ничего нет».

Во вторник же Москва записала себе в актив то, что боевые действия удалось приостановить (правда, информация о нарушениях режима прекращения огня продолжала поступать с обеих сторон и вечером вторника). «Резкое обострение произошло вчера (в понедельник) вечером, поэтому в вечернее и ночное время шла интенсивная работа, в том числе МИД РФ»,— рассказал «РИА Новости» глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин. Указав на ночной телефонный разговор президента РФ Владимира Путин с Николом Пашиняном, сенатор дал понять: именно в результате этого и удалось объявить перемирие на границе. «Здесь трудно переоценить роль России, роль лично Путина. Естественно, президент прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряженности на границе»,— подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В МИД РФ также подчеркнули, что договоренность о прекращении огня была достигнута «в результате российского посредничества». И добавили: «По-прежнему исходим из того, что все спорные проблемы между Арменией и Азербайджаном должны решаться исключительно политико-дипломатическим путем, а в части, касающейся пограничных вопросов,— в рамках работы двусторонней Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии России». Напомним, что две комиссии — по границе и по разблокировке транспортных коммуникаций — были созданы в мае как раз в результате встреч на высшем уровне в Брюсселе. При этом Москва стала площадкой для последней на текущий момент встречи членов комиссии по делимитации. Она состоялась 30 августа и каких-то существенных результатов не принесла.

Россия участвует в процессах еще и как ключевой член Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военно-политического блока, куда также входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

В разгар эскалации Ереван обратился к ОДКБ (а также отдельно к РФ и к Совбезу ООН) за помощью в связи с вооруженным конфликтом.

На внеочередном заседании постоянного совета организации представитель Армении при этой международной структуре Виктор Биягов заявил, что ожидает от союзников «действенных коллективных мер», и выразил уверенность, что «механизмы ОДКБ способны обуздать агрессора».

Напомним, что в статье 4 Договора о коллективной безопасности говорится: ОДКБ может оказывать военную помощь, если «одно из государств-участников подвергнется агрессии (вооруженному нападению, угрожающему безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету)». По этой причине ОДКБ направляла миротворцев в Казахстан во время январских беспорядков. Однако Ереван уже несколько раз в ходе предыдущих обострений обращался к ОДКБ, но никаких практических шагов со стороны организации ни разу не последовало (например, в ходе войны 2020 года члены ОДКБ не вмешивались по причине того, что конфликт проходил не в рамках международно признанных границ Армении).

Во вторник в секретариате ОДКБ выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления раненым. А также добавили, что считают применение силы сторонами конфликта неприемлемым. Вечером состоялся экстренный онлайн-саммит ОДКБ, участники которого обсудили идею создания рабочей группы для анализа ситуации и выработки предложений по деэскалации. Кроме того, генсеку ОДКБ Станиславу Засю было предложено выехать в зону конфликта для подготовки доклада.