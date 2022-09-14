В Ташкенте проходят Дни кино стран ШОС

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 13 сентября состоялось открытие 14-ого Международного кинофестиваля «Жемчужина Шелкового пути».

В рамках Дней кино стран ШОС четырнадцатого Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина Шелкового пути» была организована конференция, направленная на ознакомление участников и гостей с предметной областью кино стран ШОС. Отдельное внимание было уделено развитию и продвижению культурного сотрудничества между странами ШОС, что дало возможность подвести итоги партнерства в области кинематографии.

Каждая страна, входящая в состав ШОС, представила свои лучшие киноленты, это фильмы Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. Также свою кинопродукцию продемонстрировали страны-наблюдатели (Беларусь, Иран, Монголия) и страны-партнеры по диалогу ШОС (Азербайджан, Армения, Турция).

В рамках Ташкентского международного кинофестиваля Российская делегация представит «Дни Российского кино» под брендом «Russian Film Festival» в онлайн и офлайн режимах. Зрителям будут показаны 4 фильма: « Мистер Нокаут», «Портрет Незнакомца», «Родители строгого режима» и «На Острие».

В составе Российской делегации, с целью проведения мастер-класса, также прибыл российский актёр театра и кино Сергей Безруков, который поделился искусством актерского мастерства со студентами ташкентского филиала института ВГИК.

Четырнадцатый Ташкентский международный кинофестиваль «Жемчужина шелкового пути» пройдет с 13 по 18 сентября этого года. В рамках кинофестиваля будут показаны 150 художественных, документальных и короткометражных фильмов.