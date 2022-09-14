В Казахстане за сутки выявили 197 случаев COVID

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
По регионам:
в Карагандинской области – 41;
в городе Нур-Султан – 35;
в Акмолинской области – 21;
в городе Алматы – 17;
в ЗКО – 17;
в Костанайской области – 17;
в СКО – 13;
в Павлодарской области – 8;
в Актюбинской области – 5;
в Абайской области – 4;
в Атырауской области – 4;
в Мангистауской области – 4;
в ВКО – 3;
в Улытауской области – 2;
в Алматинской области – 1;
в Жетысуской области – 1;
в Жамбылской области – 1;
в Кызылординской области – 1;
в городе Шымкент – 1;
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 391 932 случая.
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