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В Казахстане за сутки выявили 197 случаев COVID

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

По регионам:

в Карагандинской области – 41;

в городе Нур-Султан – 35;

в Акмолинской области – 21;

в городе Алматы – 17;

в ЗКО – 17;

в Костанайской области – 17;

в СКО – 13;

в Павлодарской области – 8;

в Актюбинской области – 5;

в Абайской области – 4;

в Атырауской области – 4;

в Мангистауской области – 4;

в ВКО – 3;

в Улытауской области – 2;

в Алматинской области – 1;

в Жетысуской области – 1;

в Жамбылской области – 1;

в Кызылординской области – 1;

в городе Шымкент – 1;

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 391 932 случая.

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