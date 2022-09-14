Офис Зеленского опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины

CentralAsia (CA) - Офис президента Украины опубликовал рекомендации для проекта договора о гарантиях безопасности. Киев видит в качестве гарантов своей безопасности ЕС, США, Австралию, Канаду и Турцию. Украина также просит запретить снимать санкции против России, пока та не возместит ущерб, нанесенный военной «операцией».

Как следует из документа:

«Группа международных партнеров» должна гарантировать договор, он должен содержать «набор гарантий невоенного характера, основанных на санкциях», поставках вооружения и оборудования к нему, и создание законодательной базы, которая позволит конфисковывать активы для возмещения ущерба от военных действий.

Действие договора о гарантиях безопасности будет распространяться на всю международно-признанную территорию Украины.

Договор не должен заставлять Украину ограничивать численность и мощность своей армии, налагать какие-то ограничения или обязательства или быть обменом на нейтралет или иной статус.

Сохраняется курс Украины на вступление в ЕС и НАТО, Украина надеется на инвестиции в военную промышленность.

Для самообороны Украина надеется на формирование сил быстрого реагирования при поддержке НАТО и проведение программ подготовки для своей армии.

Страны-гаранты должны будут собраться в течение максимально короткого времени по запросу Украины для решения об активации механизма «расширенных гарантий».

Страны-гаранты будут воздерживаться от снятия санкций против России до прекращения военных действий на Украине, получения от Москвы гарантий о ненападении и до полного возмещения ущерба от военных действий. Решение об отмене или приостановке санкций в рамках переговоров по мирному урегулированию будет приниматься в координации с Украиной.

«Гарантии безопасности должны быть закреплены в совместном документе о стратегическом партнерстве под названием «Киевский договор безопасности», подписанном основной группой партнеров, и будут действовать как механизмы самообороны Украины. К договору могут присоединиться такие страны, как США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы, но список не является исчерпывающим»,— сказано в документе. Также Украина может заключить отдельные соглашения со странами-гарантами.

На мирных переговорах в марте Украина предложила заключить договор о гарантиях безопасности в обмен на нейтральный статус и отказ от стремления в НАТО. В России заявляли, что такие гарантии также должны быть предоставлены России и другим странам Европы