Почему Казахстан первый? – эксперт прокомментировал визит Си Цзиньпина

Касым-Жомарт Токаев, Си Цзиньпин

CentralAsia (CA) - 14 сентября начинается государственный визит председателя КНР Си Цзиньпиня в Казахстан. Поездка знаковая — первая для китайского лидера после пандемии.

Orda.kz опросила экспертов по Китаю, что они думают о предстоящей встрече. Вот что рассказал главный эксперт Казахстанского Института стратегических исследований Адиль Каукенов.

Почему Си Цзиньпин свой первый зарубежный визит совершает в Казахстан?

В Казахстане в этом году происходит большая трансформация. В частности, президент Касым-Жомарт Токаев начал масштабные реформы, как политические, так и экономические и социальные. Китайскому руководителю важно приехать в переломный для Казахстана момент и показать, что Китай поддерживает этот ветер перемен, что нет каких- то противоречий. Визит главы такого государства, а это вторая экономика мира, даст импульс новым проектам. Тем самым, Пекин демонстрирует, что поддерживает реформы и смотрит на них благосклонно и готов экономически поддержать. Стоит отметить, что ни одна из Западных стран не показывает такой благосклонности нашим реформам, как наш стратегический сосед. Это большой плюс.

И все же хочется понять подробнее причины, по которым руководство Китая решило отправиться именно в Казахстан — у нас же небольшое население, и экономика не столь масштабна?

Есть такое понятие — момент. Так вот сейчас Казахстан суперважен. Тем более, что наша страна находится в преддверие выборов, поэтому сейчас Казахстан очень нужен. И сейчас хороший момент, чтобы задать новый статус казахстанско-китайским отношениям. До пандемии и во время пандемии была определённая стагнация в отношениях. С помощью визита китайское руководство хочет показать, что оно видит в Казахстане партнёра и он очень важен.

А состояние экономики Китая, которое, как пишут многие мировые СМИ, двигается к рецессии как-то связано с визитом в Казахстан?

Когда мы говорим, что в мире пишут о трудностях в китайской экономике, это не трудности постсоветских стран. Китай торгует со всеми странами мира, нет ни одной страны, где не было бы китайских товаров, ну разве что забытые богом острова. Поэтому когда в такой экономике есть какие-то проблемы, то на них обращают внимание все, но это совсем не значит, что китайская экономика рухнет. Есть проблемы по преодолению последствий локдауна, но это не значит, что экономика в штопоре. ВВП Китая растёт, но просто есть его снижение. Просто все привыкли, что у Китая рост не меньше 6-8%, а сейчас он упал до 3%, у США например рост 1%. Не может экономика расти такими большими темпами.

А как же все претензии к Китаю по поводу прав и свобод человека, тотальной слежки за гражданами и системы социального кредита (система, при которой с помощью камер видеонаблюдения и анализа данных дают оценку людям и организациям)?

Надо понимать, что Китай находится в геополитическом противостоянии с Западом. К примеру, сотовые телефоны — лидеры средней ниши — это только китайские телефоны. Касательно космонавтики — сейчас готовятся две миссии на Марс — американская и китайская. Лунная программа — по факту только китайская. Идёт глобальная мировая борьба между Китаем и США, в том числе информационном, поскольку Казахстан является западноцентричным — население читает только европейские и американские СМИ, и получается, что большинство читает только претензии. Того же пресловутого социального кредита в Китае нет. Зато в США есть кредитная история, и все там на ней завязано. Нельзя жить чужой повесткой.

Каких договорённостей между Казахстаном и Китаем следует ждать?

Это всё является секретом. Скоро мы узнаем, их никогда не анонсируют. Прогнозы делать трудно, потому что казахстанско-китайское сотрудничество обширно, оно касается нефтегазовой сферы, урана, атомной промышленности, зелёной электроэнергии, в которой Китай является лидером, транзитный потенциал, сельское хозяйство. Трудно предугадать, в каком секторе будут первые договоры подписаны, но точно ожидается прорыв.

Какова судьба трассы Западная Европа — Западный Китай после начала российско-украинского конфликта? По названию она задумывалась как транзит для товаров из Китая в Европу, а теперь этот путь из России в Европу закрыт.

Если мы посмотрим статистику, то казахстанско-китайский товарооборот вырос на 40% с начала конфликта, и такой же большой скачок товарооборота между Россией и Китаем. Конфликт не сыграл в минус, как это ни парадоксально, а наоборот — Китай получил этот огромный рынок и сейчас его стремительно заполняет. Китай один из главных партнёров Казахстана, но есть определённый перекос — мы много сотрудничаем в добывающей промышленности, но мало в перерабатывающей.

Не является ли интерес Китая к ШОС результатом конфронтации с Западом?

Организация была создана задолго до начала конфронтации и никак с ней не связана. Китай — это растущая супердержава и он нуждается в нормальных международных институтах, где можно работать с партнёрами. Учитывая, что ШОС — Шанхайская организация, естественно, Китай всегда её поддерживал, был драйвером её роста, и старательно подталкивает организацию к увеличению экономических возможностей.

Как вы полагаете, на предстоящем саммите ШОС в Самарканде будет ли подписание каких-либо прорывных документов?

Нужно понимать, что из-за участия разных стран, там кроме нас, Россия, Индия, Пакистан, сейчас вот Беларусь присоединится, нельзя ожидать каких-то внезапных решений. Международные организации очень консервативны, поскольку необходимо полное согласие между всеми странами. Неожиданных поворотов там ждать не следует. Там будет сверка повестки программы развития, по которой ШОС медленно, но верно идёт. Вступление туда Беларуси — это уже своего рода сенсация, рост организации.