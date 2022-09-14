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В Нур-Султане начался VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Фото, видео

CentralAsia (KZ) -  В Нур-Султане начался VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Участие в работе VII Съезда принимают свыше 100 делегаций из 50 стран мира.

Мероприятие проходит во Дворце Независимости. Начался он с минуты молчания для молитвы.

Открывающим Съезд будет пленарное заседание на тему «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период».

В ходе пленарного заседания планируется награждение номинантов «Астанинской международной премии за вклад в межрелигиозный диалог», вручение почетных медалей Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

13 сентября в Нур-Султан прилетел Папа Римский, которого лично встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В рамках визита Папы Римского запланированы встречи с высшим руководством страны, участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, а также Святая месса.

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