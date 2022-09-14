В Казахстане признали законной норму о семилетнем мандате президента

CentralAsia (KZ) - Предлагаемые изменения в конституцию о введении в Казахстане однократного президентства сроком на семь лет вместо нынешних двух пятилетних сроков соответствуют основному закону страны, говорится в решении конституционного совета республики.

В послании к народу 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести этой осенью досрочные президентские выборы, несмотря на то, что его первый пятилетний срок истекает лишь в 2024 году. Тогда же он заявил, что после выборов внесет инициативу об увеличении срока президентских полномочий с пяти до семи лет, но без права переизбрания. Сейчас один и тот же человек не может избираться президентом республики более двух раз подряд. Депутатская группа «Жана Казахстан» («Новый Казахстан») 2 сентября предложила внести в конституцию норму о семилетнем президентском мандате до предстоящих выборов и избрать президента осенью этого года на семилетний срок. Токаев 12 сентября попросил Конституционный совет проверить это предложение депутатов на соответствие основному закону.

«Признать проект закона Казахстана «О внесении изменений и дополнения в конституцию Республики Казахстан» соответствующим конституции», - говорится в решении совета, опубликованном на его сайте.

Согласно решению, конституционный совет считает, что «предложение об установлении однократного семилетнего срока президентского мандата отвечает логике конституционных новелл, принятых 5 июня текущего года на республиканском референдуме, направленных на недопущение монополизации государственной власти».

«Предлагаемая редакция пункта 5 статьи 42 конституции, предполагающая ограничение президентского мандата одним сроком, будет применяться на равной основе ко всем лицам, избираемым на пост высшего должностного лица», - говорится в решении совета.

Помимо поправок, касающихся полномочий президента, в проекте закона «О внесении изменений и дополнения в Конституцию Казахстана» числится переименование столицы страны.

Решение Конституционного Совета вступает в силу со дня его принятия и обжалованию не подлежит.

Ранее заместитель руководителя администрации президента страны Ержан Жиенбаев сообщил, что в рассматриваемом законопроекте предусмотрено положение о том, что вводимые нормы о семилетнем сроке полномочий президента и возможности быть избранным не более одного раза в последующем не могут быть изменены.

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