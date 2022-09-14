ГКНБ Таджикистана прокомментировала конфликт на кыргызско-таджикской границе

Иллюстративное фото.

CentralAsia (TJ) - Погранслужба ГКНБ Таджикистана сообщила, что 14 сентября примерно в 07 :15 пограничники погранпоста «Булакбоши» Баткенского пограничного отряда Кыргызстана произвели 4 выстрела из миномёта в сторону пограничной заставы «Кех» Пограничного отряда «Исфара» Таджикистана.

По данным таджикской Погранслужбы, кыргызские пограничники «без каких-либо причин обстреляли позиции таджикских пограничников с использованием ПК, АК и другого огнестрельного оружия. Кроме того, в эту местность Кыргызстана были переброшены дополнительные военные силы и средства».

Также в сообщении говорится, что военнослужащими Пограничных войск ГКНБ РТ был открыт ответный огонь, в настоящее время ведутся переговоры между пограничными представителями двух сторон с целью стабилизации ситуации и установления причин провокационных действий пограничных войск соседней страны.

В свою очередь, ГКНБ Кыргызстана сообщила, что пограничники Кыргызстана обнаружили пограничный наряд Таджикистана, которые «в нарушение ранее достигнутых договоренностей заняли боевые позиции на неописанном участке госграницы».

«Игнорируя требования кыргызской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь. В ответ пограничники Кыргызстана также применили оружие. Началась перестрелка, в ходе которой таджикская сторона применила минометы», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел в местности Булак-Баши Баткенского района.

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