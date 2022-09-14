Президент Монголии прибыл в Узбекистан на саммит ШОС

CentralAsia (MNG) - В Самарканд прибыл президент Монголии, в течение этого и следующего дня ожидают лидеров других стран, сообщил пресс-секретарь главы Узбекистана Шерзод Асадов.

В преддверии саммита ШОС в Узбекистан прилетят лидеры ряда стран. Всего ожидается визит 15 глав государств.

Президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха встретил премьер-министр Абдулла Арипов в Самаркандском международном аэропорту. Ожидается, что лидер зарубежной страны также примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

В ближайшее время также прибудут заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, а также президент Ирана Ибрахим Раиси.

Он прибудет в Самарканд во второй половине дня, сегодня также состоятся переговоры на высшем уровне. По итогам встречи планируется подписание документов в сфере торговли, сотрудничества, инноваций, транспорта, энергетики, туризма и других сферах.

Во второй половине дня в Самарканд прибудут председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и лидер Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

Ожидается, что другие гости приедут завтра, 15 сентября. На этот день запланировано много двусторонних переговоров. Вечером начнутся неформальные мероприятия саммита ШОС. Основное мероприятие состоится 16 сентября под председательством президента Шавката Мирзиёева в конгресс-холле в новом туристическом центре.

Пресс-секретарь главы государства сообщил, что повестка Самаркандского саммита будет насыщена темами региональной и глобальной повесток, ожидается принятие важных решений и документов исторического значения, которые позволят еще больше укрепить многостороннее сотрудничество в рамках ШОС.

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