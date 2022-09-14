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Армения сообщила о возобновлении обстрелов со стороны Азербайджана

CentralAsia (CA) -  Минобороны Армении утверждает, что Азербайджан возобновил боевые действия на границе. По данным министерства, с 8:00 азербайджанские вооруженные силы применяют артиллерию, стрелковое оружие и минометы в направлении Джермука и Верин Шоржа. Кроме того, якобы был задействован ударный беспилотник. Азербайджан пока не подтверждал обстрелы.

В заявлении Минобороны Армении говорится, что военно-политическое руководство Азербайджана «продолжает свои агрессивные действия против суверенной территории» Армении, направленные «против как военной, так и гражданской инфраструктуры». «Вооруженные силы Республики Армения предпринимают адекватные ответные действия, продолжая в полной мере выполнять поставленные перед ними боевые задачи... Вся ответственность за создавшуюся ситуацию и ее дальнейшее развитие ложится на военно-политическое руководство Азербайджана»,— отметили в ведомстве.

Боевые столкновения между Арменией и Азербайджаном возобновились в ночь на 13 сентября. В них погибли около 99 военнослужащих — примерно поровну с каждой из сторон: 49 армян и 50 азербайджанцев. Ереван обратился за помощью к ОДКБ, а также к России и к Совбезу ООН. Утром того же дня была достигнута договоренность о прекращении огня. ОДКБ решила направить в Армению миссию во главе с генсеком для оценки обстановки.

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